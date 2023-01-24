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В Азербайджане утверждено соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимодействии по пунктам пропуска через госграницу (Дополнено)

Политика Материалы 24 января 2023 19:16 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве и взаимодействии в целях согласованного развития пунктов пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой и подъездных путей к ним".

Согласно указу, утверждается "Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве и взаимодействии в целях согласованного развития пунктов пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой и подъездных путей к ним", подписанное 17 ноября 2022 года в городе Баку.

После вступления Соглашения в силу министерство цифрового развития и транспорта и Государственный таможенный комитет Азербайджана должны обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить правительство Российской Федерации о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

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