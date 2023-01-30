Мы будем поставлять в Европу производимую в Азербайджане электроэнергию - премьер-министр Венгрии

БАКУ /Trend/ -Мы будем п оставлять в Европу производимую в Азербайджане электроэнергию. Все поступающие из Азербайджана энергетические объемы с точки зрения, как природного газа, так и электроэнергии будут проходить через Венгрию. Кроме того, роль Венгрии также возрастет, так как мы размещаемся вдоль транспортного маршрута.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 января в Будапеште, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.

Подчеркнув, что Венгрия станет составной частью пути решения, премьер-министр отметил: «Понятно, что возникнет большая необходимость в развитии инфраструктурных проектов. Речь здесь идет о гигантских средствах, необходимо реализовать крупные проекты. Мы уже приступили к переговорам и сотрудничеству с энергетическими компаниями Болгарии, Румынии, Словакии, с тем чтобы привлечь сюда необходимые средства. Румыны, болгары и венгры уже приступили к сотрудничеству. Это – не только региональный, но и пан-европейский вопрос. Поэтому мы ожидаем, что Европейская комиссия поддержит данные проекты».

Напомнив, что недавно было подписано с Президентом Ильхамом Алиевым в Бухаресте очередное соглашение, Виктор Орбан сказал, что тем самым электроэнергетический кабель пройдет по дну Черного моря, что позволит поставлять зеленую энергию из Азербайджана в Европу.