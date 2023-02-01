Замминистра обороны Азербайджана встретился с Генеральным консулом Турции в Гяндже

БАКУ /Trend/ - 1 февраля заместитель министра обороны командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Анвар Эфендиев встретился с новоназначенным Генеральным консулом Турции в Гяндже Реджепом Озтопом.

Как сообщили в среду Trend в Министерстве обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Эфендиев поприветствовал гостя, поздравил его с новым назначением и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Эфендиев особо подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией строится на дружеских и братских отношениях.

Озтоп выразил благодарность за искренний прием и выразил уверенность в том, что двусторонние отношения сотрудничества будут развиваться и дальше по восходящей линии.

На встрече состоялся обмен мнениями на темы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)