Азербайджан всегда рядом с Турцией - МИД

БАКУ /Trend/ - Мы глубоко опечалены новостями о человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения в городе Кахраманмараш.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Азербайджан всегда рядом с Турцией", - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент число погибших в результате землетрясения превысило 76 человек. 440 человек получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)