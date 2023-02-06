Идет отправка спасательных сил МЧС Азербайджана в Турцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Идет отправка спасательных сил МЧС Азербайджана в Турцию

Как сообщает в понедельник Trend, в рамках поручения Президента Ильхама Алиева по отправке спасательных сил МЧС Азербайджана в братскую страну, персонал МЧС в составе 370 человек уже прибыл в аэропорт Гейдар Алиев.

В настоящее время ведутся заключительные работы для их отправки в Турцию.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент сообщается о 284 погибших, 2383 человека получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)