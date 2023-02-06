В Азербайджане утверждены правила признания квалификации о высшем образовании за рубежом

БАКУ /Trend/ - Утверждены правила признания квалификации, относящейся к высшему образованию, полученному в иностранных государствах.

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана.

Согласно документу, Кабинет министров принял решение:

- утвердить "Правила признания квалификации, относящейся к высшему образованию, полученному в иностранных государствах".

- в целях обеспечения доступа к первоисточнику информации, предусмотренной частью 1 настоящего постановления "Правила признания квалификации, относящейся к высшему образованию, полученному в иностранных государствах", информационные ресурсы и системы следующих государственных органов (учреждений) интегрировать через информационную систему электронного правительства в "Централизованную информационную систему образования" министерства науки и образования Азербайджанской Республики в порядке получения ответов на запросы: министерство внутренних дел Азербайджанской Республики; министерство юстиции Азербайджанской Республики; министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики; министерство здравоохранения Азербайджанской Республики; министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики; Государственный комитет Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев; Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики; Государственная служба Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу; Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики; Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики.

Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики поручено в течение месяца обеспечить интеграцию через информационную систему электронного правительства информационных систем и ресурсов государственных органов (учреждений), предусмотренных частью 2 настоящего постановления, в "Централизованную информационную систему" министерства науки и образования Азербайджанской Республики в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об образовании".

Согласно документу, отменяется постановление Кабмина от 13 мая 2003 года №64 "Об утверждении "Правил признания и определения эквивалентности (нострификации) специальностей в области высшего образования иностранных государств".

Данное решение вступает в силу с 1 марта 2023 года.