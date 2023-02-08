Азербайджан направил в Турцию 13 транспортных средств специального назначения с гумпомощью (ФОТО)

БАКУ/Trend/ -В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для ликвидации последствий сильного землетрясения в Турецкой Республике посредством 13 транспортных средств специального назначения в братскую страну направлена очередная гуманитарная помощь Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, в гуманитарную помощь для размещения людей, пострадавших от разрушений, входят 260 палаток, 300 кроватей, 2 генератора большой мощности, 8000 комплектов одежды, 20000 пар носков, 350 столов, 1000 стульев, 5000 полотенец и другие предметы первой необходимости.