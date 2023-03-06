Президент Ильхам Алиев поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост Президента Вьетнама

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост Президента Вьетнама.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Социалистической Республики Вьетнам.

Мы придаем особое значение всестороннему развитию традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Вьетнамом. Убежден, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на укрепление межгосударственных связей в интересах наших народов, дальнейшее расширение сотрудничества в двусторонней и многосторонней плоскости.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Вьетнама", - говорится в поздравительном письме.