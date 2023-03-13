БАКУ /Trend/ - 13 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с Президентом Албании Байрамом Бегаем, находящимся с визитом в стране.

Как сообщает в понедельник Trend, на встрече было подчеркнуто значение X Глобального Бакинского форума, высоко оценено участие Президента Албании в специальной сессии, посвященной 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Также на встрече было отмечено историческое значение государственного визита Президента Ильхама Алиева в Албанию в ноябре прошлого года с точки зрения развития отношений между двумя странами.

Было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-албанского сотрудничества во многих сферах, обсуждены перспективы сотрудничества в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, сельскохозяйственном, гуманитарном и других направлениях.