Жители села Талыш обеспечиваются работой - Эмин Гусейнов

ТЕРТЕР/Trend/ - Жители, переселенные в освобожденное от оккупации село Талыш, обеспечиваются работой.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

"Сегодня мы находимся в селе Талыш, которое после освобождения от оккупации было восстановлено в короткие сроки, и отмечаем праздник Новруз, имеющий для нас особое значение. Потому что 20 семей, переселенные сюда, впервые за много лет отмечают этот праздник в своем селе, освобожденном от оккупации. Для бывших вынужденных переселенцев, переселившихся сюда, это двойной праздник. Пользуясь случаем, хочу сказать, что наше государство создало всю необходимую инфраструктуру для жителей, переселенных в наши освобожденные от оккупации села. Отрадно, что переехавшие жители быстро адаптируются. Особое внимание уделяется возможностям трудоустройства жителей. Они обеспечиваются работой. Среди них есть те, которые занимаются здесь малым предпринимательством. Некоторые семьи обеспечены различными пакетами занятости", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)