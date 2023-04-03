Президент Ильхам Алиев сочетает в своей стране традиции и современные достижения - Авигдор Либерман

БАКУ/Trend/- Президент Азербайджана Ильхам Алиев сочетает в своей стране традиции и современные достижения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал «Вестям» депутат Кнессета, экс-министр финансов и обороны Израиля Авигдор Либерман.

«Азербайджан служит замечательным примером того, как в одном государстве можно соблюдать свои собственные традиции и уважительно относиться к обычаям других народов. Надо отдать должное Президенту Ильхаму Алиеву, который сочетает в своей стране традиции и современные достижения»,- отметил Либерман.

Он подчеркнул, что отношения Израиля и Азербайджана имеют давнюю историю, они начались не сегодня.

«И даже не 32 года назад с установлением дипломатических отношений. Можно сказать, что отношениям азербайджанцев и евреев уже много веков. Трудно назвать другую республику бывшего СССР, где евреи чувствовали себя столь же комфортно, как на этой земле. Терпимость и уважение к евреям у азербайджанцев в крови»,- добавил депутат Кнессета.

Как заявил Либерман, сам он неоднократно бывал в этой стране, "и не только в Баку", по его собственному признанию.

«Отношение к израильтянам в Азербайджане очень теплое, очень уважительное. Здесь можно спокойно говорить на иврите, не опасаясь за свою безопасность. Когда люди на улицах спрашивают, откуда ты, и слышат "из Израиля", - они искренне улыбаются, хлопают тебя по плечу», - поделился Либерман.

Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Израилем всегда развивались интенсивно, особенно в сфере культуры, туризма, экономики, но именно из-за геополитических нюансов формальное закрепление происходило осторожно.

Либерман также прокомментировал деструктивные шаги Ирана на фоне укрепления связей между Израилем и Азербайджаном.

«Ирану явно не дают покоя достижения Азербайджана. В Иране просто завидуют этой стране! Там ведут информационную войну против азербайджанцев, слышно бряцание оружием. 29 марта на депутата парламента Фазиля Мустафу было совершено покушение, он получил огнестрельные ранения. А между прочим, этот депутат известен своим теплым отношением к Израилю»,- пояснил он.

По оценке Авигдора Либермана, отношения между Израилем и Азербайджаном будут только крепнуть.

«Сейчас в этой стране работает 114 израильских фирм, обеспечивая сотни рабочих мест для местных жителей. Бакинская нефть составляет 30% поставляемого в Израиль топлива. В мае ожидается визит в Баку президента Израиля Ицхака Герцога, ведутся переговоры о поставке технологий»,- сказал он.

Либерман рассказал о достижениях в сотрудничестве в сфере туризма.

«Если раньше отправлялось по одному рейсу в неделю, то теперь самолеты из Бен-Гуриона вылетают туда каждый день. Как человек, многократно бывавший в Азербайджане, могу засвидетельствовать, что там много потрясающих по красоте мест»,- добавил он.

Депутат Кнессета подчеркнул, что в Израиле проживает большая община выходцев из Азербайджана, многие прекрасно интегрировались и достигли больших успехов.

«Азербайджан служит примером мусульманской страны, которая живет свободной, открытой жизнью»,- подытоживает Либерман.