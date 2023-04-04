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Армения должна положить конец минной угрозе - МИД Азербайджана (Дополнено)

Политика Материалы 4 апреля 2023 14:46 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:23)

БАКУ /Trend/ - За 30-летний период армянской оккупации жертвами мин стали 3345 азербайджанцев, из них 357 - дети.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"В период после войны 2020 года, в результате мин, установленных Арменией, погибли 50 азербайджанцев, а 238 получили серьезные ранения. Армения должна положить конец минной угрозе и соблюдать международное гуманитарное право", - говорится в публикации.

Напомним, что 4 апреля в мире отмечается День просвещения по вопросам минной опасности.

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