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Внесены изменения в состав Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Таджикистаном

Политика Материалы 5 апреля 2023 10:53 (UTC +04:00)
Внесены изменения в состав Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Таджикистаном

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение О внесении изменений в Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 7 февраля 2008 года № 2667 "О составе совместной Межправительственной Комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан от Азербайджанской Республики".

Согласно изменениям, сопредседателем комиссии станет министр экологии и природных ресурсов. До настоящего времени сопредседателем был министр сельского хозяйства.

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