В музее военной истории Азербайджана состоялось мероприятие "Апрельские бои – начало пути к Победе" (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:18)

БАКУ /Trend/ - В музее военной истории Азербайджана состоялось мероприятие под названием "Апрельские бои – начало пути к Победе", посвященное седьмой годовщине апрельских боев 2016 года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители различных управлений и предприятий министерства обороны, исполнительной власти Наримановского района Баку и общественности, участники апрельских боев и Отечественной войны Азербайджана, а также другие участники.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, павших за свободу, независимость и территориальную целостность нашей Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятии рассказали о значении апрельских боев. Было отмечено, что эти бои доказали, что азербайджанская армия способна предотвратить любую масштабную провокацию, военную операцию противника.

В художественной части мероприятия был показан документальный фильм, посвященный апрельским боям, представлены музыкальные номера на патриотическую тему в исполнении солистов армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.