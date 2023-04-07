Армянские вандалы разрушили 500 кладбищ, 391 мечеть, 68 исторических и 7 архитектурных памятников, принадлежащих азербайджанцам - Ахлиман Амирасланов

БАКУ /Trend/ - Армянские вандалы разрушили 500 кладбищ, 391 мечеть, 68 исторических и 7 архитектурных памятников, принадлежащих азербайджанцам.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Комитета здравоохранения Милли Меджлиса, глава Совета старейшин Общины Западного Азербайджана, академик Ахлиман Амирасланов в ходе выступления на церемонии открытия 9-го заседания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ, организованного Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики, совместно с Институтом развития и дипломатии Университета ADA в Баку.

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