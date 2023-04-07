Желаем скорейшего установления мира между Азербайджаном и Арменией - Мевлют Чавушоглу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Желаем скорейшего установления мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Вчера мы с министром Лавровым обсуждали Южный Кавказ, в особенности процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Турцией и Арменией. Желаем скорейшего установления мира между Азербайджаном и Арменией. Эти шаги должны быть предприняты для установления прочного мира и процветания на Южном Кавказе. Мы продолжим наши контакты с Россией по этому вопросу", - сказал он.