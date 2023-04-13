Президент Ильхам Алиев: Сегодня начинается новая страница отношений между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной

БАКУ /Trend/ - Сегодня начинается новая страница отношений между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 13 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович заявлением для прессы в Сараево.

"Сегодня начинается новая страница наших отношений. Переговоры, проведенные в рамках официального визита, открывают новые возможности. В том числе подписанная сегодня Декларация о стратегическом партнерстве демонстрирует направление нашего дальнейшего развития", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что будут регулярно проводиться политические и дипломатические консультации, Президент Азербайджана отметил, что в то же время более целенаправленно будет вестись работа в экономической сфере. "Было принято решение о Совместной экономической комиссии. В ходе проведенных сегодня переговоров согласовано также создание рабочей группы по конкретным проектам, и за короткое время будут предприняты шаги в этом направлении", - сказал глава государства.