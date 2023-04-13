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Между Азербайджаном и США обсуждены вопросы подготовки военных пилотов

Политика Материалы 13 апреля 2023 16:41 (UTC +04:00)
Между Азербайджаном и США обсуждены вопросы подготовки военных пилотов

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БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в США заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с заместителем начальника Бюро Национальной гвардии США генерал-лейтенантом Марком Сассевилем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся с участием посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима, стороны провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества в рамках "Программы партнерства со штатом", дальнейшем развитии работы в этом направлении, подготовке военных пилотов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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