Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи со строительством дороги в Нефтчале (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных со строительством автомобильной дороги Ханмамедли–Гачагкенд–Гырмызыкенд- Хол Гарабуджаг - Хазар в Нефтчалинском районе.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Ханмамедли–Гачагкенд–Гырмызыкенд- Хол Гарабуджаг - Хазар, соединяющей 11 населенных пунктов с численностью населения 15 тысяч человек, из предусмотренного в госбюджете на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделяются 7 миллионов манатов.