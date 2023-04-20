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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи со строительством дороги в Нефтчале (Дополнено)

Политика Материалы 20 апреля 2023 17:16 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных со строительством автомобильной дороги Ханмамедли–Гачагкенд–Гырмызыкенд- Хол Гарабуджаг - Хазар в Нефтчалинском районе.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Ханмамедли–Гачагкенд–Гырмызыкенд- Хол Гарабуджаг - Хазар, соединяющей 11 населенных пунктов с численностью населения 15 тысяч человек, из предусмотренного в госбюджете на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделяются 7 миллионов манатов.

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