Подписанный Меморандум о взаимопонимании посодействует укреплению энергобезопасности Европы - Кадри Симсон

СОФИЯ /Trend/ - Подписанный «Меморандум о взаимопонимании по поощрению сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eistream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)» посодействует укреплению энергобезопасности Европы.

Об этом, в частности, говорится в видеообращении комиссара Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон, передает Trend.

Она отметила, что Азербайджан является надежным партнёром для Европы.

«Этот меморандум о взаимопонимании имеет большое значение. Азербайджан доказал, что является надежным партнером. Еврокомиссия и дальше будет работать и с Азербайджаном. Азербайджан – надежный партнер», - сказала она.

Симсон добавила, что 2022 год был очень трудным для ЕС.

"Но ЕС отреагировал быстро, решительно и эффективно. ЕС обеспечил энергетическую безопасность, диверсификация произошла в рекордно короткие сроки. Потребность в газе снизилась на 18% по сравнению с последними 5 годами», - сказала она.

По словам Симсон, нужно продолжать инвестировать в проекты из нероссийских источников, особенно для Восточной Европы.