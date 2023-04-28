В Лачине обнаружены мины кустарного производства - Самир Поладов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В городе Лачин обнаружены мины кустарного производства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства Азербайджана по разминированию Самир Поладов.

Он отметил, что эти мины произведены в Армении в 2021 году.

"Они были обнаружены в Лачинском районе. На освобожденных территориях также обнаружено много мин с антеннами. В городе Лачин были обнаружены и мины этого типа, и взрывные устройства кустарного производства", - сказал Поладов.

Отметим, что 28 апреля 2023 года Агентством Азербайджана по разминированию проводится брифинг для представителей посольств и международных организаций, аккредитованных в стране.