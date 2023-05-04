Халаф Халафов совершил рабочий визит в Словению (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 3 мая начался рабочий визит заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова в Республику Словения.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве иностранных дел Азербайджана, в рамках визита состоялся очередной этап политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Словения. В ходе консультаций словенскую сторону представила делегация во главе с государственным секретарем по политическим вопросам, экономической дипломатии и сотрудничеству в области развития Самуэлем Жбогаром.

Отметив, что нынешние политические консультации имеют исключительное значение с точки зрения интенсификации контактов между Азербайджаном и Словенией, стороны обсудили шаги, которые могут быть предприняты в направлении развития двустороннего сотрудничества в различных сферах и диверсификации этих связей. Была подчеркнута важность мобилизации совместных усилий для дальнейшего расширения существующих связей дружбы и сотрудничества между двумя странами.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние двусторонних отношений и перспективы дальнейшего сотрудничества, вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, энергетической и инвестиционной сферах, организации взаимных визитов. Также была подчеркнута важность постоянного политического диалога. В то же время стороны коснулись необходимости усиления взаимодействия между двумя странами в рамках международных и региональных организаций. Также был рассмотрен вопрос о расширении договорно-правовой базы.

Халаф Халафов рассказал о постконфликтном этапе и текущей ситуации в регионе, минной опасности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также о проводимых восстановительных и строительных работах, планах дальнейшего развития освобожденных от оккупации территорий.

Были отмечены успешные связи сотрудничества между Агентством Азербайджана по разминированию и словенской ITF, перспективы дальнейшего расширения этих связей.

В ходе встречи также состоялся широкий обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита заместитель министра Халаф Халафов также провел двусторонние встречи с советником Президента Словении по внешней политике Мириам Можган и советником по национальной безопасности Наташей Доленц, государственным секретарем по международным вопросам офиса премьер-министра Словении Войко Волком, вице-президентом Национальной Ассамблеи Словении Даниилом Кривецом. В ходе проведенных встреч была подчеркнута важность укрепления традиционных дружественных связей между Азербайджаном и Словенией, состоялся обмен мнениями по региональной ситуации, сотрудничеству в рамках международных организаций и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Словенская сторона была подробно проинформирована об усилиях Азербайджана по реализации мирной повестки в регионе Южного Кавказа. Была предоставлена информация о восстановительных и строительных работах, осуществляемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, реализуемых проектах по возвращению населения в родные места, шагах по реинтеграции живущих в Карабахском регионе страны армянских жителей в правовую, экономическую и социальную среду Азербайджана.