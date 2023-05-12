Госдепартаменте США о вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Вопрос об очень важном мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией является вопросом, которым Государственный департамент США продолжит активно заниматься.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"Мы считаем, что есть ясный путь вперед. Конечно, нам было приятно принимать официальных лиц этих двух стран в начале мая," - сказал он.

Ведант Патель верит, что эти переговоры были эффективными и являются основой для продолжения переговоров, которые состоятся в Брюсселе.