Азербайджан пытается решить минную проблему собственными силами - Хафиз Сафиханов

БАКУ /Trend/ - Мины – большая проблема для Азербайджана, истрана пытается решить ее собственными силами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов.

"Если в отчете за 2020 год Азербайджан входил в первую десятку стран мира по уровню загрязнения минами и неразорвавшимися боеприпасами, то по последней статистике он входит в первую тройку, пятерку.А число жертв мин в Азербайджане превышает общее число жертв мин в остальной части Южного Кавказа. Мины – большая проблема для нашей страны, и Азербайджан пытается решить эту проблему собственными силами. По оценкам, на наших освобожденных от армянской оккупации территориях находится 1 миллион или даже чуть больше мин и неразорвавшихся боеприпасов. Для решения минной проблемы мы должны опираться на международный опыт и усиливать меры по повышению осведомленности", - сказал Сафиханов.