Гейдар Алиев был большим другом Кыргызстана – спикер парламента

БАКУ /Trend/ - Великий лидер Гейдар Алиев имеет большие заслуги перед народом своей страны. Он, преодолев многие трудности, заложил основы истории независимого азербайджанского государства, добившись больших успехов. Гейдар Алиев также был большим другом Кыргызстана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев на специальном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

"Гейдаром Алиевым были созданы предпосылки для дальнейшего развития азербайджанского государства. Благодаря своим заслугам Гейдар Алиев навсегда останется в памяти народа как великая личность", - добавил он.

Нурланбек Шакиев добавил, что Гейдар Алиев был политическим деятелем, оставившим неизгладимый след в истории не только Азербайджана, но и бывшего Советского Союза.

Отметим, что Милли Меджлис проводит специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании принимают участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателя парламентов, представители 4 международных организаций.