Необходимо согласование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией – Лавров

БАКУ/Trend/ - Необходимо разблокирование экономических, транспортных связей на Южном Кавказе, но и конечно, согласование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией, над которым идет активная работа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Он также отметил важность развития контактов по так называемой «второй дорожке» - по линии экспертов, общественных организаций, парламентариев.



«Опыт такой был и считаю, что он весьма важен в качестве дополнительного шага для укрепления доверия», - сказал он.