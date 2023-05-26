Мультикультурные ценности азербайджанского общества чрезвычайно важны - Дэвид Беднар (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мультикультурные ценности азербайджанского общества чрезвычайно важны.

Как сообщает Trend, об этом на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал Дэвид Беднар, член Кворума двенадцати апостолов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, расположенной в штате Юта, США.

Во время встречи Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан как многонациональное и многоконфессиональное государство является страной, где в мире и благополучии живут представители всех религий, и Азербайджан стал одним из глобальных центров межкультурного и межцивилизационного диалога. Было отмечено, что в этом направлении был выдвинут ряд глобально значимых инициатив, в том числе "Бакинский процесс", инициированный главой государства, а также наша страна провела ряд важных международных мероприятий в этом направлении, в том числе Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН.

Было доведено до внимания, что Азербайджан, где обеспечиваются всестороннее внимание и забота о культурном и религиозном наследии различных народов, является одной из стран, где существуют образцовые отношения государств-религия, и христиане в стране, свободно сохраняя свои традиции, религиозные верования, культуру, активно участвуют во всех сферах социально-культурной жизни нашей страны.

Министр также проинформировал о 30-летней оккупации наших территорий Арменией, проведенной ею этнической чистке. Также была предоставлена информация о восстановительных и строительных работах нашей страны в постконфликтный период, ее усилиях по обеспечению мира и стабильности. Были подчеркнуты попытки Армении препятствовать этому процессу и сохраняющаяся минная угроза.

Дэвид Беднар отметил, что он осведомлен о традициях толерантности и мультикультурализма Азербайджана, а также о важных инициативах, способствующих межрелигиозному диалогу, и что ценности, которыми обладает азербайджанское общество в нынешний период, когда дискриминация на религиозной, расовой и этнической почве приобретает особенно острый характер на международном уровне, чрезвычайно значимы. Он подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве с нашей страной в рамках различных программ церкви.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.