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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с победой Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции (ФОТО)

Политика Материалы 28 мая 2023 22:24 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с победой Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram в связи с победой Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"Искренне поздравляю c победой господина Реджепа Тайипа Эрдогана и дорогую сестру Эмине ханум! Пусть братство наших народов будет вечным и нерушимым! Желаю всему народу Турции крепкого здоровья, счастья и мира! Пусть Великий Аллах бережет Азербайджан и Турцию!"

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с победой Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с победой Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции (ФОТО)
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