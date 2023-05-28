Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с победой Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram в связи с победой Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"Искренне поздравляю c победой господина Реджепа Тайипа Эрдогана и дорогую сестру Эмине ханум! Пусть братство наших народов будет вечным и нерушимым! Желаю всему народу Турции крепкого здоровья, счастья и мира! Пусть Великий Аллах бережет Азербайджан и Турцию!"