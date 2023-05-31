Изменились правила оказания услуг в Центрах ASAN xidmət

БАКУ /Trend/ - Изменились правила организации деятельности и оказания услуг Центров ASAN xidmət.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Правила организации деятельности и оказания услуг Центров ASAN Xidmet", утвержденные указом Президента Азербайджанской Республики от 5 сентября 2012 года № 706.

Изменением к Правилам добавлен пункт 3.2-1. В соответствии с новым пунктом, если документы, необходимые для оказания услуги, могут быть получены в соответствующем государственном органе (учреждении) через информационную систему "электронного правительства", эти документы от гражданина не требуются. В случаях, когда доступ к таким документам через информационную систему "электронного правительства" невозможен, их представление запрашивается соответствующим государственным органом (учреждением) на основании запроса с согласия гражданина или обеспечивается гражданином.