Есть связь со студентом, задержанным в Иране - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о задержанном в Иране азербайджанском студенте Фариде Сафарли, сообщает в понедельник Trend.

Как сказал журналистам министр, сразу после того, как поступила информация о том, что без вести пропал студент Фарид Сафарли, находившийся в Иране, в посольство Ирана была направлена нота в связи с этим.

"Потребовалось достаточно много времени, чтобы прояснить его судьбу. Есть связь между ним и генеральным консульством", - сказал глава МИД.

Он напомнил, что в конце января Азербайджан предупреждал своих граждан относительно поездок в Иран.