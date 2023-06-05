Джейхун Байрамов проинформировал содокладчиков ПАСЕ о постконфликтном периоде

БАКУ /Trend/ - 5 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с содокладчиками мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Яном Лиделем-Грейнджером и Лиз Кристоферсен.

Об этом Trend сообщили в понедельник в министерстве иностранных дел.

Было отмечено, что на встрече стороны обсудили вопросы, стоящие на повестке сотрудничества Азербайджана и ПАСЕ, дальнейшие перспективы, в том числе текущую ситуацию в регионе и возможный вклад Парламентской ассамблеи СЕ в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов, говоря о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных проектах, проводимых Азербайджаном, отметил, что, несмотря на провокации Армении и усилия этой страны по замедлению процессов, наша страна предпринимает важные шаги в направлении обеспечения мира и стабильности в регионе, в том числе по подписанию мирного договора, открытию всех коммуникаций и другим вопросам. Также на встрече были затронуты такие вопросы, как существующая минная угроза на освобожденных от оккупации территориях, невыполнение Арменией обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября.

Содокладчики мониторингового комитета ПАСЕ сообщили, что в рамках визита в нашу страну посетили Агдамский район и близко ознакомились с масштабными реконструкционными работами, проводимыми Азербайджаном. Была подчеркнута важность обеспечения мира и безопасности в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.