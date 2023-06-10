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Убежден, что белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство будет последовательно углубляться на благо народов наших стран - Александр Лукашенко

Политика Материалы 10 июня 2023 19:40 (UTC +04:00)
Убежден, что белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство будет последовательно углубляться на благо народов наших стран - Александр Лукашенко

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БАКУ /Trend/ - Отрадно отметить интенсивно развивающийся при Вашей (Президент Ильхам Алиев - ред.) непосредственной поддержке двусторонний диалог в политической, экономической и гуманитарной областях, конструктивное взаимодействие Минска и Баку на международной арене.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Беларуси Александра Лукашенко Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Убежден, белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство, основанное на многолетних традициях дружбы и доверия, будет последовательно углубляться на благо народов наших стран, прирастая новыми интересными инициативами и совместными проектами", - отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко пожелал Президенту Ильхаму Алиеву доброго здоровья, неиссякаемой энергии на пути к реализации всего задуманного, а жителям Азербайджана - мира и согласия.

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