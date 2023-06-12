Отмечено 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Беларусью (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 июня в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялись мероприятие и выставка по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в мероприятии приняли участие руководящий состав МИД, посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Беларусь-Азербайджан, руководитель Общества дружбы Беларусь-Азербайджан и другие лица.

Выступивший на мероприятии заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов отметил успешное развитие азербайджано-белорусских отношений стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии. Отметив, что существует большой потенциал для расширения экономических отношений, заместитель министра подчеркнул, что на последнем, 13-м заседании Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической сфере, состоявшемся 15 мая 2023 года, были приняты важные решения и рассмотрены направления дальнейшего укрепления наших экономических связей. Он выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами и впредь будут развиваться на благо и процветание азербайджанского и белорусского народов.

Отметив, что сотрудничество между двумя странами развивается на основе стратегического партнерства, посол Республики Беларусь Андрей Равков сказал, что текущие отношения рассматриваются его страной как прочная основа для продолжения взаимовыгодного, равноправного и устойчивого сотрудничества.

На мероприятии с участием замминистра Халафа Халафова и посла Андрея Равкова состоялась церемония гашения марки, выпущенной по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Беларусью.

В завершение мероприятия участники ознакомились с выставкой, посвященной 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Беларусью.