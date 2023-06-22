ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 02:15 22 июня подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Брун Горусского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Кроме того, с 23:05 21 июня по 08:15 22 июня членами незаконных армянских вооруженных формированимй на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, из стрелкового оружия были подвергнуты обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского, Шушинского и Ходжалинского районов.

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры по всем упомянутым направлениям.

Также члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлениях Агдамского и Ходжалинского районов.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, инженерные работы были немедленно остановлены.