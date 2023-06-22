Один день Гейдара Алиева: Общенациональный лидер - о значении азербайджанского языка и диаспоры

АМИ Trend продолжает спецпроект "Один день Гейдара Алиева", посвященный 100-летию общенационального лидера. Встречи, переговоры, поездки и распоряжения общенационального лидера сыграли важнейшую роль в становлении и развитии нашей страны. Предлагаем нашим читателям вспомнить вместе с нами ключевые моменты деятельности общенационального лидера во главе Азербайджана в хронике.

22 июня 2000 года Гейдар Алиев принимал участие в учредительном собрании Всероссийского конгресса азербайджанцев в Москве. Общенациональный лидер выступил перед участниками мероприятия с речью, где подробно коснулся роли азербайджанского языка в развитии страны, общества и нации, а также проанализировал процесс строительства азербайджанских диаспорских организаций в мире.



Гейдар Алиев подчеркнул, что азербайджанский язык должен знать каждый азербайджанец. "Однако вместе с тем я знаю, что живущие в России азербайджанцы или же азербайджанцы, живущие в самом Азербайджане, по существовавшей долгие годы традиции обучались на русском языке, и в своих семьях больше говорили по-русски. Поэтому они недостаточно хорошо владеют своим языком. После обретения Азербайджаном государственной независимости азербайджанский язык был объявлен государственным языком. С того времени проходит девять лет. И до сих пор в Азербайджане, в Баку есть такие азербайджанцы, даже на государственной работе есть азербайджанцы, которые просят на различных наших заседаниях, собраниях разрешить им говорить на русском языке с тем, чтобы они могли точнее изложить свои мысли. Я же неоднократно предупреждал их: даю вам еще некоторое время, но если и за этот срок вы не сможете выучить свой родной язык, государственный язык, то должны будете оставить государственную работу. А там говорите на том языке, на каком хотите", - отмечал общенациональный лидер.

Однако где бы каждый человек ни жил, - не только в России, хоть в Австралии или не знаю там, в Южной Африке, - он должен не только не забывать свой язык, а всегда знать его, добавил он.

"Выступая в Азербайджане, я неоднократно говорил об этом, говорю и вам: я хочу, чтобы азербайджанцы, - я адресую это, в частности, молодежи, - хорошо, в совершенстве владели и русским языком, и английским, и французским, и немецким, и арабским, и испанским языками. Но пусть они в совершенстве владеют и азербайджанским языком. Чем больше языков человек знает, тем богаче он становится. Человеку, живущему только одним языком, естественно, придется трудно в современном мире, в мире, находящемся в целом во взаимосвязи", - подчеркнул Гейдар Алиев.

Говоря о вопросах диаспоры, общенациональный лидер отметил, что азербайджанцы, где бы они ни жили, они должны быть связаны друг с другом. "Во-первых, это будет помогать сохранению нашего языка, наших традиций, наших обычаев. Во-вторых, это будет помогать каждому азербайджанцу. Случилась беда у азербайджанца, другой ему поможет. Конечно, у него есть друг русский или еврей, или какой-то другой национальности - это тоже друг, он ему будет помогать. Но все же азербайджанец - родной, он всегда ему ближе - и по обычаям, по нравам и так далее. Поэтому хочется, чтобы азербайджанцы, проживающие в России, были друг с другом в близких отношениях. А это возможно путем создания общин в различных регионах России. Когда я узнал о том, что в России уже в 50 областях есть сформировавшиеся общины и что представители этих общин могут прибыть сюда, в Москву, для того, чтобы встретиться со мной, знаете, это меня очень обрадовало. Потому что то, что азербайджанцев в России много, это известно. Я повторяю, к этому я имею позитивное отношение. Однако у нас не хватало организованности, не хватало общения, если сейчас этот вопрос решен, то это очень хорошо, очень приятно", - заметил Гейдар Алиев.

Общенациональный лидер затронул тему нагорнокарабахского конфликта и влияния армянской диаспоры. "Вы знаете, к сожалению, мы находимся в соседстве с Арменией, с которой у нас никак не складывается дружба. Историю отношений между Арменией и Азербайджаном вы знаете. Азербайджанцы - миролюбивый народ, азербайджанцы никогда к другим народам не проявляли негативного отношения. У нас толерантность и веротерпимость нашего народа находятся на высоком уровне. Мы не виноваты в том, что армяне - конечно, не все, но те агрессивные сепаратисты или экстремисты и так далее - в разное время разжигали различные конфликты и, наконец, в 1988 году уже сделали прямой выпад для того, чтобы оторвать Нагорно-Карабахскую автономную область и присоединить к себе. И с этого начался нагорнокарабахский конфликт. Он длится до сих пор, и мы никак не можем решить этот конфликт. И раньше мы знали, но после того, как этот конфликт возник, мы стали об этом больше знать - какая организованность армян в разных странах, какая близость их друг с другом, какие сильные общины. Раньше, например, даже я, человек, много лет занимающийся политикой и государственной деятельностью, в такой степени не представлял этого. Я помню, когда армяно-азербайджанский конфликт только начался и Горбачев совершил первый визит в Соединенные Штаты Америки, там он встретился с представителями, как сообщили в советской печати, армянской общины. Вы помните, наверное, да, ты тогда был депутатом, по-моему. И они преподнесли ему, то есть Раисе Максимовне какой-то дорогой подарок. Это вызвало у нас возмущение. Да, вызвало возмущение. Горбачев, глава Советского Союза, должен был иметь одинаковый подход и к армянам, и к азербайджанцам. Кстати, я вчера давал интервью одному телевидению и об этом еще раз говорил. Если бы Горбачев и его окружение заняли бы правильную позицию в 1988 году, этот конфликт не принял бы такую форму, и не было бы столько потерь, и Армения, и Азербайджан не были бы в таких враждебных отношениях, как сегодня. Одним из виновников является он и тогдашнее советское руководство", - подчеркнул Гейдар Алиев.

По его словам, азербайджанцы, живущие за пределами Азербайджана, должны объединяться. "Во имя чего? Во имя независимого Азербайджана. Для истинного азербайджанца, любящего свою землю, своих родителей, сегодня есть один Азербайджан. Есть одна азербайджанская земля и Азербайджанское государство, Президент Азербайджана! Можете быть уверены в том, что этот Президент Азербайджана до последнего вздоха будет защищать независимость, внутреннюю стабильность Азербайджана, развивать экономику Азербайджана, а самое главное – добьется мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта", - сказал Гейдар Алиев.