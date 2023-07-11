Депутаты парламента Азербайджана рассмотрят на заседании внеочередной сессии 18 вопросов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка дня заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) на 14 июля 2023 года.

Как сообщает во вторник Trend, в повестку заседания включено 18 вопросов:

1. Конституционный закон о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "О нормативных правовых актах" (второе голосование).

2. Законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Словацкой Республике (г. Братислава)".

3. Законопроект о внесении изменений в закон "Об автомобильном транспорте" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон "О дорожном движении" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях" (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах" (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон "О Конституционном суде" (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон "О выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших преступления" (третье чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "25-летие Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (1998–2023)" (третье чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "30-летие структуры, обеспечивающей безопасность Президента Азербайджанской Республики (1993–2023)" (третье чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "30-летие органов охраны стратегических объектов Азербайджанской Республики (1993–2023)" (третье чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "30-летие органов специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики (1993–2023)" (третье чтение).

16. Законопроект "О платежных услугах и платежных системах" (третье чтение).

17. Законопроект "О государственных закупках" (третье чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы "Об энергетике", "О бюджетной системе", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" и "Об административном производстве" (третье чтение).