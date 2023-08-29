Губернатор Свердловской области принес извинения послу Азербайджана в РФ

БАКУ/Trend/ - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принес извинения послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюль оглы в связи со скандалом с председателем гордумы Екатеринбурга Игорем Володиным, который принял участие в мероприятии, направленном против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики.

Как передает во вторник Trend, согласно сообщению департамента информационной политики региона, Куйвашев выразил надежду на разрешение ситуации.

По сообщениям СМИ, после этого скандала Володин не будет спикером в новом созыве гордумы.

Отметим, что ранее посольство Азербайджана направило МИД России ноту протеста в связи с организованным 7 августа 2023 года в Екатеринбурге мероприятием по случаю "30-летия со дня образования Талыш-муганской автономной республики".

Кроме того, посол Полад Бюльбюль оглы адресовал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо, отражающие принципиальную позицию и решительный протест Азербайджана. Наряду с этим глава функционирующей в Екатеринбурге общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински направил обращения в соответствующие административные органы города.

До сведения российской стороны было доведено, что организация подобного мероприятия провокационного характера и участие на нём в качестве гостя председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина недопустимы, данный шаг представителя правящей партии России пропагандирует сепаратизм, в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией, а также наносит ущерб двустороннему сотрудничеству.

Была выражена настоятельная просьба принять безотлагательные меры в отношении Игоря Володина и организаторов данного мероприятия, а также меры по предотвращению в будущем подобных провокационных шагов, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.