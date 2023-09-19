БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана обратился к армянскому гражданскому населению, сообщает во вторник Trend.

Как отмечается в заявлении МИД, важно, чтобы армянское гражданское население держалось подальше от военных объектов.

"Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что, вопреки положениям Трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, наличие до сих пор формирований вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана является источником серьезной угрозы региональному миру и стабильности. Единственный способ добиться мира и стабильности в регионе - это безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, роспуск сепаратистского режима", - говорится в сообщении.

Отметим, что с целью восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе были начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

Отметим, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района “КАМАЗ”, в результате террористического акта, подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.