БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана обратилась к международному сообществу по поводу армянских провокаций, сообщает во вторник Trend.

Как отмечается в заявлении Общины, вооруженные силы Армении, незаконно находящиеся на территориях Азербайджана, где временно дислоцируются миротворческие силы Российской Федерации, в ранние часы 19 сентября 2023 года совершили теракты, в результате которых погибли шестеро граждан Азербайджана, в числе четверо полицейских и двое гражданских лиц. Кроме того, двое военнослужащих получили ранения в результате обстрела позиций азербайджанской армии армянскими незаконными вооруженными формированиями.

"Все это происходит на фоне отказа Армении выполнить свое обязательство по полному выводу своих войск с азербайджанских территорий, поддержки ею сепаратизма, саботажа усилий Азербайджана по реинтеграциии и проведения против Азербайджана в международном масштабе массовой клеветнической кампании. Очевидно, что цель Армении - держать под контролем территории Азербайджана и продолжить свои территориальные притязания. Последовательные шаги, предпринятые азербайджанской стороной на основе норм и принципов международного права, дали Армении возможность выбрать мир и сотрудничество. К сожалению, Армения не отказалась от идеологии расистской моноэтнической государственности и территориальной экспансии и в очередной раз выбрала путь провокации с подстрекательством ряда покровителей.

С учетом этого, азербайджанская армия начала локальные антитеррористические мероприятия по восстановлению конституционного строя Азербайджана в Карабахе. Правительство Армении должно соблюдать международное право и обязательства, вывести остатки своей армии с суверенной территории Азербайджана, разоружить незаконные армянские вооруженные формирования и упразднить режим хунты. Мы призываем международное сообщество оказать давление на это государство, чтобы Армения отказалась от идеологии моноэтнической государственности и территориальной экспансии, прекратила посягательство на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и создала условия для достойного и безопасного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, в свои дома", - заявляет Община.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

Напомним, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района “КАМАЗ”, в результате террористического акта, подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.