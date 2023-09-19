Антитеррористические мероприятия в Карабахе являются справедливым правом Азербайджана - кыргызский эксперт

БАКУ /Trend/ - То, что Азербайджан проводит антитеррористические мероприятия, является справедливым как с точки зрения международного права, так и права любого народа жить в мире и безопасности на своей исторической земле.

Об этом Trend сказала во вторник известный общественный деятель Кыргызстана, президент Кыргызского клуба друзей Азербайджана Ассоль Молдокматова.

По ее словам, Азербайджан сейчас делает то, что обязана делать любая власть на своей суверенной территории - нейтрализует незаконные армянские военные формирования, которые продолжали действовать в Карабахе вопреки договорённостям от ноября 2020 года.

"Договора должны соблюдаться - это незыблемый принцип, на котором зиждется международное право. У нас приняли к сведению заявления азербайджанского МИД и минобороны о том, что проводимые антитеррористические мероприятия никоим образом не направлены против мирных жителей. Не сомневаюсь, что так и будет", - сказала Ассоль Молдокматова.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

С применением высокоточного оружия, имеющегося в арсенале азербайджанской армии, выводятся из строя только военные цели, принадлежащие незаконным вооруженным формированиям сепаратистского режима.

Гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целями во время локальных антитеррористических мероприятий, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.

Напомним, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района в результате террористического акта “КАМАЗ” подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.