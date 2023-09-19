Генпрокуратура Азербайджана обратилась к представителям СМИ и пользователям соцсетей

БАКУ /Trend/ - Во время антитеррористических мероприятий, проводимых на основании закона Азербайджанской Республики «О борьбе с терроризмом», общественность информируется о террористических актах в форме и объеме, установленных руководителем оперативного штаба или ответственным за связи с общественностью представителем оперативного штаба.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Было отмечено, что не допускается распространение следующей информации:

1) о тактике и технических средствах ведения антитеррористических операций;

2) сведений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей в зоне проведения антитеррористических мероприятий или за пределами данной зоны, и препятствующих проведению антитеррористических мероприятий;

3) сведений, оправдывающих терроризм или служащих его пропаганде;

4) о лицах, участвующих в антитеррористических операциях, а также содействующих проведению данных мероприятий.

За размещение в информационных интернет-ресурсах запрещенных для распространения сведений о террористических актах, а также антитеррористических мероприятиях считается административным проступком: (статья 388-1 Кодекса об административных проступках) физические лица наказываются административным штрафом в размере от 500 до 1000 манатов, должностные лица от 1000 манатов до 1500 манатов или же применяется административный арест сроком до 1 месяца, а юридические лица подвергаются штрафу в размере от 1500 до 2000 манатов.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

С применением высокоточного оружия, имеющегося в арсенале азербайджанской армии, выводятся из строя только военные цели, принадлежащие незаконным вооруженным формированиям сепаратистского режима.

Гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целями во время локальных антитеррористических мероприятий, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.

Напомним, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района в результате террористического акта “КАМАЗ” подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.