Община Западного Азербайджана потребовала от Канады не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Община Западного Азербайджана выразила глубокое возмущение очередным антиазербайджанским заявлением министра иностранных дел Канады.

Согласно сообщению, предоставленному в четверг Trend общиной, канадская дипломатия, которая говорит о принципе "самоопределения", фактически поставила себя в нелепое положение.

"Неужели Канада, которая сегодня спешно отправляет через океан делегацию в миссию Европейского союза в Армении, планирует в ближайшее время открыть посольство в Армении, не знает, что даже сама Армения не касается принципа "самоопределения" после Отечественной войны 2020 года?

Если Канада так ратует за принцип "самоопределения", то пусть сначала начнет с себя и даст независимость своей провинции, где чувство независимости очень велико.

Мы требуем от Канады прекратить выступать с заявлениями против Азербайджана и не вмешиваться во внутренние дела нашей страны", - говорится в сообщении.