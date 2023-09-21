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Община Западного Азербайджана потребовала от Канады не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Политика Материалы 21 сентября 2023 09:44 (UTC +04:00)
Община Западного Азербайджана потребовала от Канады не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - Община Западного Азербайджана выразила глубокое возмущение очередным антиазербайджанским заявлением министра иностранных дел Канады.

Согласно сообщению, предоставленному в четверг Trend общиной, канадская дипломатия, которая говорит о принципе "самоопределения", фактически поставила себя в нелепое положение.

"Неужели Канада, которая сегодня спешно отправляет через океан делегацию в миссию Европейского союза в Армении, планирует в ближайшее время открыть посольство в Армении, не знает, что даже сама Армения не касается принципа "самоопределения" после Отечественной войны 2020 года?

Если Канада так ратует за принцип "самоопределения", то пусть сначала начнет с себя и даст независимость своей провинции, где чувство независимости очень велико.

Мы требуем от Канады прекратить выступать с заявлениями против Азербайджана и не вмешиваться во внутренние дела нашей страны", - говорится в сообщении.

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