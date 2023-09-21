Азербайджан достиг стратегических целей в ходе локальных антитеррористических мероприятий - председатель комитета парламента

БАКУ/Trend/ - Азербайджан провел короткие локальные антитеррористические мероприятия, в ходе которых были обезврежены все армянские незаконные вооруженные формирования и военная техника. Азербайджан провел эти мероприятия с высоким профессионализмом и точностью. Во время мероприятий не был нанесен ущерб ни гражданским объектам, ни мирному населению.

Об этом в четверг сообщил Trend председатель Комитета Милли Меджлиса (парламент) по науке и образованию Бахтияр Алиев.

По его словам, в то же время, когда начались антитеррористические мероприятия, Азербайджан обратился к гражданскому населению Карабаха, держаться подальше от военных объектов ради собственной безопасности.

"В ходе этих антитеррористических мероприятий гражданское население было полностью защищено, оно не пострадало. Таким образом, антитеррористические мероприятия длились примерно 23 часа. Режим хунты в отчаянии поднял белый флаг, сдался и принял условия Азербайджана. Сегодня в городе Евлах прошли переговоры с представителями армянского населения Карабаха.

Азербайджан обеспечит безопасность граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе, восстановит их конституционные права и освободит от армянских террористов.

Для них это также новый шанс начать новую жизнь. В результате этих локальных антитеррористических мер Азербайджан полностью достиг своих стратегических целей и установил суверенитет над своей территорией. Это полностью внутреннее дело Азербайджана, и никакие иностранные силы не должны вмешиваться в этот хрупкий мирный процесс, они должны воздерживаться от своих предвзятых заявлений и шоу. Они должны воздерживаться от лжи и клеветы в адрес Азербайджана, чтобы он до конца спланировал и осуществил вместе с мирным населением свое будущее.

Весь мир видит результат успешной политики победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, а также то, что Азербайджан выступает только за мир, взаимное и равное сотрудничество, экономическое развитие, процветание", - добавил Бахтияр Алиев.