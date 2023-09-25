Община Западного Азербайджана призывает Францию поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским телеканалам "TF1" и "France 2" 24 сентября 2023 года обвинил Азербайджан в якобы "угрозе" территориальной целостности Армении и заявил о наличии гуманитарных проблем в Карабахе.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Общину Западного Азербайджана.

Было отмечено, что французское правительство за последние 30 лет никогда не говорило относительно оккупации Арменией азербайджанских территорий, выселения путем этнических чисток около миллиона азербайджанцев, опустошения значительной части азербайджанских территорий. Франция закрывает глаза на то, что в Армении не осталось ни одного азербайджанца. Напротив, Франция всеми средствами защищала Армению, разделяя ее действия.

"Таким образом, деструктивное, подстрекательское и вводящее в заблуждение заявление президента Франции в тот момент, когда между двумя странами возникают надежды на прочный мир, свидетельствует о том, что это государство не заинтересовано в мире в регионе.

Мы призываем французское правительство отказаться от своих злых умыслов, уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, не препятствовать реинтеграционным мерам азербайджанского правительства и поддержать безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев", - говорится в сообщении общины.