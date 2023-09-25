Президент Ильхам Алиев: Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет

БАКУ/Trend/ - Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет. Если три года назад мы положили конец оккупации в результате Второй Карабахской войны, а 23 апреля этого года полностью восстановили нашу территориальную целостность, установив на азербайджано-армянской границе контрольно-пропускной пункт в Лачинском направлении, то пять дней назад мы полностью обеспечили, восстановили свой суверенитет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

«В результате антитеррористических мер, осуществленных менее, чем за сутки незаконно обосновавшаяся на территории Азербайджана армия Армении сдалась, приняла наши условия, и, таким образом, Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет», - подчеркнул глава государства.