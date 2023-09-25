Отношения Турции и Азербайджана находятся на беспрецедентном уровне в мировом масштабе - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турецко-азербайджанские отношения находятся на исключительном уровне, не имеющем аналогов в мире. Мы продолжаем деятельность по укреплению этих отношений и сотрудничества во всех сферах в соответствии с девизом «Одна нация, два государства».

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября во время заявления для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Шушинская декларация, которую я подписал с моим братом Ильхамом, является поворотным моментом, который поднимает наши отношения на уровень союзнических», - сказал Р.Т.Эрдоган, подчеркнув, что Нахчыван занимает особое место в отношениях с Азербайджаном в силу своей стратегической значимости на протяжении всей истории. «Сегодня Нахчыван обладает огромным потенциалом с точки зрения экономики, транспорта и энергетики. С созданием региональных транспортных линий у нас появилась возможность полностью реализовать этот потенциал», - добавил он.