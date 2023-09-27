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Турция готова оказать необходимую помощь в связи со взрывом на АЗС в Ханкенди

Политика Материалы 27 сентября 2023 14:28 (UTC +04:00)
Турция готова оказать необходимую помощь в связи со взрывом на АЗС в Ханкенди

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турция готова оказать необходимую помощь в связи со взрывом, произошедшим на АЗС в Ханкенди.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространил МИД Турции.

"Опечалены известием, что в результате взрыва на автозаправке в азербайджанском городе Ханкенди 25 сентября погибло много людей, сотни получили тяжелые ранения. Выражаем соболезнования родственникам погибших в результате этого трагического события, желаем выздоровления пострадавшим. Турция готова оказать необходимую помощь", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, что 25 сентября на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

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