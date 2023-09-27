В Карабахском регионе Азербайджана обезврежены мины-ловушки (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Инженерно-сапёрные подразделения Азербайджанской Армии принимают меры по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории в Карабахском регионе.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Значительное количество противопехотных, противотанковых мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на дороге Гозлукёрпю-Гасанли, было с соблюдением мер безопасности обезврежено.

Кроме того, наши подразделения обезвреживают взрывные устройства и мины-ловушки, обнаруженные на территории.

Мероприятия по разминированию территорий продолжаются.