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В Карабахском регионе Азербайджана обезврежены мины-ловушки (ВИДЕО)

Политика Материалы 27 сентября 2023 19:26 (UTC +04:00)
В Карабахском регионе Азербайджана обезврежены мины-ловушки (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Инженерно-сапёрные подразделения Азербайджанской Армии принимают меры по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории в Карабахском регионе.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Значительное количество противопехотных, противотанковых мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на дороге Гозлукёрпю-Гасанли, было с соблюдением мер безопасности обезврежено.

Кроме того, наши подразделения обезвреживают взрывные устройства и мины-ловушки, обнаруженные на территории.

Мероприятия по разминированию территорий продолжаются.

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