В Карабахском регионе Азербайджана обезврежены мины-ловушки (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Инженерно-сапёрные подразделения Азербайджанской Армии принимают меры по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории в Карабахском регионе.
Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.
Значительное количество противопехотных, противотанковых мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на дороге Гозлукёрпю-Гасанли, было с соблюдением мер безопасности обезврежено.
Кроме того, наши подразделения обезвреживают взрывные устройства и мины-ловушки, обнаруженные на территории.
Мероприятия по разминированию территорий продолжаются.