В Азербайджане снизилось количество преступлений

БАКУ/Trend/ - По сравнению с данными периода январь-август 2022 года количество преступлений, зарегистрированных за аналогичный период нынешнего года снизилось в целом на 8,7 процента, а преступлений против военной службы - на 31,9 процента.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель генерального прокурора Азербайджана, военный прокурор Ханлар Велиев.

"Случай умышленного убийства уменьшились на 33,3 процента; преступления, связанные с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, не состоящими в подчиненных отношениях - на 15,2 процента; уклонение от военной службы - на 42,7 процента; нарушения правил вождения и эксплуатации транспортных средств - на 14,3 процента. Случаи попытки суицида сократились на 66,7 процентов", - добавил Х.Валиев.

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