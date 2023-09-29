На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены останки не менее 508 человек

БАКУ/Trend/ - Сотрудниками Государственной Комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, Службы государственной безопасности, Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, Отделения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, Международного комитета красного Креста, МЧС, Агентства Азербайджанской Республики по разминированию, в результате проведенных совместных поисковых мероприятий были найдены и извлечены из массовых захоронений, обнаруженных на освобожденных территориях, останки не менее 508 человек.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель генерального прокурора Азербайджана, военный прокурор Ханлар Велиев.

"Государственной Комиссией Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, при участии МККК у членов семей пропавших без вести лиц были взяты биологические образцы.

Военной прокуратурой республики назначены 349 судебных медицинских криминалистических и 305 судебных молекулярно-генетических экспертиз для проведения идентификации генетических профилей, извлеченных из этих образцов, с генетическими профилями, извлеченными из найденных останков, а также для уточнения вопросов о том, принадлежат ли представленные останки человеку, скольким лицам они принадлежат, причины смерти и т.д.", - добавил Х.Велиев

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